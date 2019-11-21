Астрономы записали, как звучат магнитные волны на фоне солнечной бури
- 21 ноября 2019, 13:35
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Европейского космического агентства опубликовали на своем сайте необычный материал, в котором можно послушать звучание магнитных волн Земли во время солнечной бури. Для создания этого трека ученые использовали информацию с космического аппарата Cluster.
Зонд занимался изучением солнечных бурь и их влияния на магнитное поле Земли.
В ходе исследования аппарат зафиксировал, что бури на Солнце сильно искажают магнитное поле нашей планеты. Это открытие может помочь исследователям найти способы смягчить потенциальное разрушительное влияние бурь, — рассказали астрономы.
На аудио внизу можно услышать звуки магнитных волн, на которые действует всплески солнечного излучения и других заряженных частиц.
Аудиофайл содержит обработку ультразвуком данных, в которых звуки были получены путем преобразования частот этих магнитных волн в звуковые сигналы. Звуки выше по высоте и сложнее, чем в обычных спокойных условиях.
Пользователи Сети отметили, что звук магнитных волн действительно очень необычный.
Для создания записи ученые проанализировали волны, образованные в результате соприкосновения солнечных заряженных частиц с магнитным полем Земли. Данные, собранные космическим аппаратом, были непонятны человеческому уху, поэтому аудио пришлось перевести в привычный нам диапазон.
Как говорится в исследовании ученых, новая миссия позволила узнать, что в определенные периоды Солнце может создавать большие облака заряженных частиц и радиации, которые выводят спутниковые системы из строя.
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