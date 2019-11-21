Астрономы записали, как звучат магнитные волны на фоне солнечной бури

Специалисты из Европейского космического агентства опубликовали на своем сайте необычный материал, в котором можно послушать звучание магнитных волн Земли во время солнечной бури. Для создания этого трека ученые использовали информацию с космического аппарата Cluster.

Зонд занимался изучением солнечных бурь и их влияния на магнитное поле Земли.

В ходе исследования аппарат зафиксировал, что бури на Солнце сильно искажают магнитное поле нашей планеты. Это открытие может помочь исследователям найти способы смягчить потенциальное разрушительное влияние бурь, — рассказали астрономы.

На аудио внизу можно услышать звуки магнитных волн, на которые действует всплески солнечного излучения и других заряженных частиц.

Аудиофайл содержит обработку ультразвуком данных, в которых звуки были получены путем преобразования частот этих магнитных волн в звуковые сигналы. Звуки выше по высоте и сложнее, чем в обычных спокойных условиях.

Пользователи Сети отметили, что звук магнитных волн действительно очень необычный.

Для создания записи ученые проанализировали волны, образованные в результате соприкосновения солнечных заряженных частиц с магнитным полем Земли. Данные, собранные космическим аппаратом, были непонятны человеческому уху, поэтому аудио пришлось перевести в привычный нам диапазон.

Как говорится в исследовании ученых, новая миссия позволила узнать, что в определенные периоды Солнце может создавать большие облака заряженных частиц и радиации, которые выводят спутниковые системы из строя.