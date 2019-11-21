Двуногий робот Cassie научился играть с мячом

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали видеоролик, в котором можно увидеть, как двуногий робот Cassie играет с мячом. Разработчики рассказали, что научить робота балансировать — одна из самых непростых задач.

Cassie бросает мяч и балансирует одновременно. Сверху на роботе прикреплена теннисная ракетка, которой он подбрасывает мяч.

Сообщается, что робот самостоятельно контролирует положение мяча и силу, с которой он его отталкивает. В дальнейшем такие навыки позволят решать прикладные задачи, которые требуют от роботов выполнения двух динамических действий.

В последующих тестах роботу усложняли задачу, и мяч отскакивал уже не от ракетки, а от плоской поверхности, также он мог перемещаться в прозрачной трубе.

В нашем пользовании есть несколько роботов, чьим обучением мы занимаемся. Пока что мы не знаем, какая конструкция будет потенциально эффективнее, — рассказывают инженеры.

Самый знаменитый робот, созданный калифорнийскими инженерами, это робот-курьер Digit. Он сможет доставлять посылки с помощью беспилотного автомобиля.



Все адреса и данные о получателе вводятся в навигатор автомобиля заранее, поэтому робот сможет без особых проблем прибыть в пункт назначения. После остановки автомобиля Digit должен самостоятельно достать товар из багажника и принести его к двери заказчика. У Digit очень необычный дизайн: его колени вогнутые, как у кузнечика, что позволяет ему сохранять устойчивость даже на неровных поверхностях.