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Двуногий робот Cassie научился играть с мячом

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали видеоролик, в котором можно увидеть, как двуногий робот Cassie играет с мячом. Разработчики рассказали, что научить робота балансировать — одна из самых непростых задач.

Cassie бросает мяч и балансирует одновременно. Сверху на роботе прикреплена теннисная ракетка, которой он подбрасывает мяч.

Сообщается, что робот самостоятельно контролирует положение мяча и силу, с которой он его отталкивает. В дальнейшем такие навыки позволят решать прикладные задачи, которые требуют от роботов выполнения двух динамических действий.

В последующих тестах роботу усложняли задачу, и мяч отскакивал уже не от ракетки, а от плоской поверхности, также он мог перемещаться в прозрачной трубе.

В нашем пользовании есть несколько роботов, чьим обучением мы занимаемся. Пока что мы не знаем, какая конструкция будет потенциально эффективнее, — рассказывают инженеры.

Самый знаменитый робот, созданный калифорнийскими инженерами, это робот-курьер Digit. Он сможет доставлять посылки с помощью беспилотного автомобиля.

Все адреса и данные о получателе вводятся в навигатор автомобиля заранее, поэтому робот сможет без особых проблем прибыть в пункт назначения. После остановки автомобиля Digit должен самостоятельно достать товар из багажника и принести его к двери заказчика. У Digit очень необычный дизайн: его колени вогнутые, как у кузнечика, что позволяет ему сохранять устойчивость даже на неровных поверхностях.

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00134

В погребении женщины-викинга нашли лодку

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда археологов провела раскопки в норвежской деревне Виньера, где было обнаружено интересное погребение эпохи викингов. Не секрет, что викинги часто хоронили умерших в погребальных лодках, но в этот раз погребение состояло сразу из 2 лодок.

Сообщается, что раскопки проводились из-за строительства автомобильной магистрали. Археологов заранее пригласили на место проведения строительных работ, так как в месте, где сейчас располагается деревня, в средние века жили викинги.

В этом году на раскопках был обнаружен курган с большим и богатым погребением. Сначала ученые раскопали погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины. Анализ показал, что погребение было сделано в IX веке.

Богатый погребальный инвентарь и сама лодка указывает на высокий статус женщины. Ее одежда частично сохранились, и ученые смогли выяснить, что застежки на верхнем платье были бронзовыми. Также в лодке вместе с ней были жемчужное ожерелье и блошка в виде кельтского креста.

Такое украшение служило знаком отличия, владелица креста, вероятно, много и часто путешествовала или помогала в организации крупных походов, — считают археологи.

Интересно то, что под женским погребением археологи нашли еще одну лодочную могилу, в которой был погребен уже мужчина-викинг. Захоронение было сделано на век раньше женского.

Атрибуты второго погребения указывают на то, что там покоится воин: ученые нашли меч, щит, а также копья.

Я слышал о том, что несколько погребальных кораблей хоронили в одном кургане, но никогда не встречал, чтобы одна погребальная лодка была похоронена в другой, — рассказал руководитель раскопок Раймон Соваж.
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