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Две трети россиян считают, что стране нужна партия власти

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Председатель «Единой России», премьер Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России», премьер Дмитрий Медведев.

Две трети россиян полагают, что в РФ нужна партия власти. О том, что такой необходимости нет, заявляет лишь четверть наших сограждан, говорится в социологическом исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего».

Подавляющее большинство — 87% опрошенных — считает, что у партии власти обязательно должна быть идеология. При этом 90% указывают, что данная партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие партии.

Половина респондентов (51%) говорят, что партия власти обязана периодически меняться. Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных.

Перемены поддерживает и четверть сторонников «Единой России», которая на сегодняшний день является в нашей стране партией власти.

Люди уверены, что партия власти — это одно из важнейших условий стабильности и управляемости общества, прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. 

По его мнению, возникающее среди россиян недовольство «транслируется в первую очередь на правительство и партию власти», а затем уже — на президента РФ. Поэтому, заявил Федоров в интервью газете «Ведомости», граждане хотят обновления «Единой России», дабы партия работала на общество.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев добавил, что в современном российском обществе наблюдается усталость от риторики начала нулевых годов, которую до сих пор использует «Единая Россия».

В начале 2000-х слова „мы делаем“ звучали свежо, сейчас же то, что делает власть, воспринимается как часть действительности. Сейчас же запрос скорее на убеждения и внятные объяснения, — пояснил Чадаев.

Ранее лидер «Единой России», премьер-министр страны Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра партии власти. Медведев уверен, что у членов «Единой России» накопился богатый опыт в области защиты прав человека.

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В погребении женщины-викинга нашли лодку

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда археологов провела раскопки в норвежской деревне Виньера, где было обнаружено интересное погребение эпохи викингов. Не секрет, что викинги часто хоронили умерших в погребальных лодках, но в этот раз погребение состояло сразу из 2 лодок.

Сообщается, что раскопки проводились из-за строительства автомобильной магистрали. Археологов заранее пригласили на место проведения строительных работ, так как в месте, где сейчас располагается деревня, в средние века жили викинги.

В этом году на раскопках был обнаружен курган с большим и богатым погребением. Сначала ученые раскопали погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины. Анализ показал, что погребение было сделано в IX веке.

Богатый погребальный инвентарь и сама лодка указывает на высокий статус женщины. Ее одежда частично сохранились, и ученые смогли выяснить, что застежки на верхнем платье были бронзовыми. Также в лодке вместе с ней были жемчужное ожерелье и блошка в виде кельтского креста.

Такое украшение служило знаком отличия, владелица креста, вероятно, много и часто путешествовала или помогала в организации крупных походов, — считают археологи.

Интересно то, что под женским погребением археологи нашли еще одну лодочную могилу, в которой был погребен уже мужчина-викинг. Захоронение было сделано на век раньше женского.

Атрибуты второго погребения указывают на то, что там покоится воин: ученые нашли меч, щит, а также копья.

Я слышал о том, что несколько погребальных кораблей хоронили в одном кургане, но никогда не встречал, чтобы одна погребальная лодка была похоронена в другой, — рассказал руководитель раскопок Раймон Соваж.
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