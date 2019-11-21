Две трети россиян считают, что стране нужна партия власти

Две трети россиян полагают, что в РФ нужна партия власти. О том, что такой необходимости нет, заявляет лишь четверть наших сограждан, говорится в социологическом исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего».

Подавляющее большинство — 87% опрошенных — считает, что у партии власти обязательно должна быть идеология. При этом 90% указывают, что данная партия должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие партии.

Половина респондентов (51%) говорят, что партия власти обязана периодически меняться. Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных.

Перемены поддерживает и четверть сторонников «Единой России», которая на сегодняшний день является в нашей стране партией власти.

Люди уверены, что партия власти — это одно из важнейших условий стабильности и управляемости общества, прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его мнению, возникающее среди россиян недовольство «транслируется в первую очередь на правительство и партию власти», а затем уже — на президента РФ. Поэтому, заявил Федоров в интервью газете «Ведомости», граждане хотят обновления «Единой России», дабы партия работала на общество.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев добавил, что в современном российском обществе наблюдается усталость от риторики начала нулевых годов, которую до сих пор использует «Единая Россия».



В начале 2000-х слова „мы делаем“ звучали свежо, сейчас же то, что делает власть, воспринимается как часть действительности. Сейчас же запрос скорее на убеждения и внятные объяснения, — пояснил Чадаев.

Ранее лидер «Единой России», премьер-министр страны Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра партии власти. Медведев уверен, что у членов «Единой России» накопился богатый опыт в области защиты прав человека.