Комитет Сената США одобрил назначение Салливана послом в Москву

Кандидатура первого заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Джона Салливана на пост посла в Москве получила 20 ноября поддержку комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом заявил председатель комитета республиканец Джеймс Риш.

«Комитет одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в Российской Федерации», — цитирует ФАН текст заявления сенатора.

Теперь кандидатуру Салливана предстоит утвердить полному составу Сената.

Полномочия прежнего посла в Москве — Джона Хантсмана — подошли к концу 3 октября 2019 года. Через две недели президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил на эту должность Джона Салливана.