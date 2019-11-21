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Высокоскоростной интернет на транспорте внедрят в России

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© Интернет-портал правительства РФ

© Интернет-портал правительства РФ

Широкополосный интернет может в скором времени появиться в автомобилях, поездах и самолетах на территории России. Его работу обеспечит новая система связи, первый экспериментальный сегмент которой планируется создать в 2022 году.

Десять ретрансляционных башен, обеспечивающих передачу данных на 150 километров, будут посылать сигнал, который примут специальные приемники в транспортных средствах, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Новая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи. Она также поможет в управлении беспилотными летательными аппаратами. Проект претендует на поддержку Российской венчурной компании при условии вложения частных инвестиционных средств. Оценочная стоимость одного ретранслятора — около двух миллионов рублей.

Авторы проекта обещают, что связь будет доступна во всех транспортных средствах, перемещающихся со скоростью до 1,5 тысяч километров в час. Первый экспериментальный сегмент должен появиться в Геленджике, а первый опытный район — на направлении Москва — Адлер.

Недавно стало известно, что в российских школах планируют ввести уроки кибербезопасности.

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