МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян

Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны. Об этом стало известно после дополнительной проверки, проведенной Министерством внутренних дел РФ. Эльмар Багдасарян признан российским гражданином.

«МВД провело дополнительную проверку обстоятельств получения Багдасаряном российского паспорта, и она показала, что он получил его законно. На сегодняшний день мой доверитель является российским гражданином», — цитирует ТАСС слова адвоката Давида Кемуларии.

Ранее появилась информация о том, что Главное управление МВД заподозрило Эльмара Багдасаряна в незаконном получении гражданства. Встал вопрос о лишении отца стритрейсершы паспорта России.