Дроздов назвал «карикатурной демократией» письмо о выборах ректора МГУ

Государственная дума приняла во втором чтении поправки к закону, который регулирует порядок назначения ректора МГУ. Новый документ позволяет снять действующее ограничение на продление полномочий нынешнего главы университета — Виктора Садовничего. Это вызвало бурное возмущение со стороны «инициативной группы» студентов. Они опубликовали открытое письмо, в котором требуют вернуть выборы ректора, а также «автономию и независимость» главного высшего учебного заведения России.

По мнению студентов, Садовничий, которому уже исполнилось 80 лет, и который дважды переназначался президентом России на должность главы университета, сам «инициировал отмену автономии и выборности ректора в обмен на продление полномочий еще на два срока». Новые поправки позволят ему «остаться ректором пожизненно». Документ подписали около одной тысячи человек.

Советский и российский ученый, зоолог и географ, путешественник, доктор биологических наук, профессор МГУ, с 1977 года являвшийся ведущим телепередачи «В мире животных», Николай Дроздов считает, что было бы «карикатурной демократией» привлекать всех студентов и сотрудников университета к выборам ректора. Но даже при этих условиях, число подписавших письмо не превысило бы 2% от общего количества учащихся и преподавателей МГУ. Кроме того, вопрос о назначении ректора должны решать компетентные люди, а не студенты, при всем уважении к ним, заявил ученый в беседе с корреспондентом «Ридуса».

«Как студенты младших, даже старших курсов могут представлять себе, кто из членов ученого совета МГУ больше годится в ректоры? Или, может быть, они выберут кого-нибудь из студентов старшекурсников? Какой-нибудь всеми любимый молодежный лидер получит больше голосов от студентов, чем реальный профессионал, о которых они слыхом не слыхивали. Все-таки нельзя выбирать всеобщим голосованием. Надо компетентно выбирать ректора, который проявил себя на посту заведующего кафедрой, декана. Это не просто почетная должность, она — сложнейшая», — сказал Дроздов.



По его словам, у Садовничего очень много забот. Он перегружен повседневной работой. «Сколько сейчас факультетов? Когда я поступал в МГУ в 1953 году, было 12», — напомнил Дроздов. В настоящее время в Московском университете — их 42.

«Сколько студентов у нас в МГУ учится? Если бы сейчас вопрос был поставлен на открытое голосование, если бы голосовали бы все преподаватели и сотрудники разных уровней, вплоть до вахтеров, какой процент на этом фоне составили бы тысяча студентов?» — подчеркнул профессор.

В МГУ сейчас учатся примерно 38 тысяч человек. Профессорско-преподавательский состав — около 11 тысяч. Простой подсчет показывает, что одна тысяча человек, подписавшихся под документом против Садовничего, это — примерно 2% от общего числа студентов и преподавателей.

«Студентов я очень люблю. Я уважаю их. Как учащихся. Но тысяча студентов — только два процента, а все заволновались. Ах, какой случай!» — добавил Дроздов.

Профессор признался, что не хочет говорить, кем конкретно эти студенты «подстегиваются». Но, похоже, молодежь «наслушалась политики». Между тем, в развитых странах, где демократия существует уже долгое время, выдвигают выборщиков. «Потом эти серьезные люди голосуют. И в МГУ это должны делать знающие люди, которым доверяют полностью», — сказал Дроздов.



Профессор также отметил, что во многих организациях и даже органах власти бывшие руководители зачастую только переводятся на другие должности. Это дает им возможность отдохнуть, и в то же время позволяет не «отключаться от процесса». К примеру, Минтимер Шаймиев в Татарстане стал «духовным лидером», государственным советником, а президентом теперь является бывший премьер-министр Рустам Минниханов.

«Я не вхожу в ученый совет МГУ, но я вполне доверил бы ученому совету выбор ректора. А вот даже межфакультетскому собранию преподавателей не доверил. Они знают, кто из членов ученого совета достоин быть ректором? Что, мы будем приглашать студентов обсуждать кандидатуры профессоров с разных факультетов? Это была бы профанация и карикатура на демократию. А тут тысяча человек подписали, им не нравится. Они даже не знают, о чем речь идет. Что они знают о людях, которые являются деканами факультетов, членами ученого совета?» — сказал ученый.

«Я вот не ворочаюсь по ночам и не думаю, кто там ректор? Я абсолютно доверяю ученому совету МГУ. У меня нет ни малейшего волнения, что не того выберут», — сказал в заключение Николай Дроздов.