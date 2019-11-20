Получивший травму мужчина «заминировал» Мариинку в ожидании скорой
- 20 ноября 2019, 21:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из-за телефонного звонка о минировании в Мариинский театр в Петербурге прибыли экстренные службы.
В итоге информация оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Выяснилось, что звонил мужчина, упавший в здании театра и повредивший ногу, сказал собеседник агентства.
По его данным, потерпевшего не устроило долгое ожидание скорой, из-за чего он и сообщил в полицию о заминировании театра.
Как передает ФАН, скорую вызвал 54-летний гражданин Украины Мамед-Али Гурбанов, который вечером 20 ноября получил черепно-мозговую травму в столовой на улице Декабристов, дом 36.
Поскольку медики не торопились, мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенной в Мариинском театре бомбе. На место происшествия моментально выехали пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Как стало известно изданию, мужчине показалось, что он увидел террористов.
ФАН опубликовал видео с места происшествия.
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