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Получивший травму мужчина «заминировал» Мариинку в ожидании скорой

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© vk.com

© vk.com

Из-за телефонного звонка о минировании в Мариинский театр в Петербурге прибыли экстренные службы.

В итоге информация оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Выяснилось, что звонил мужчина, упавший в здании театра и повредивший ногу, сказал собеседник агентства.

По его данным, потерпевшего не устроило долгое ожидание скорой, из-за чего он и сообщил в полицию о заминировании театра.

Как передает ФАН, скорую вызвал 54-летний гражданин Украины Мамед-Али Гурбанов, который вечером 20 ноября получил черепно-мозговую травму в столовой на улице Декабристов, дом 36.

Поскольку медики не торопились, мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенной в Мариинском театре бомбе. На место происшествия моментально выехали пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Как стало известно изданию, мужчине показалось, что он увидел террористов.

ФАН опубликовал видео с места происшествия.

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