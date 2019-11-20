В Минтруде сообщили о перевыполнении плана по переобучению предпенсионеров

За первые 10 месяцев 2019 года 88,6 тысяч граждан предпенсионного возраста прошли обучение новым профессиям или повысили свою квалификацию.

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе Минтруда, работодатели отправили на курсы переобучения 66,1 тыс. предпенсионеров, еще 22,5 тыс. человек обратились в центры занятости за услугой самостоятельно.

При этом федеральным проектом «Старшее поколение» предусматривалось, что ежегодно учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров.

Эксперты полагают, что теперь чиновникам, по всей видимости, придется увеличивать финансирование этих мероприятий.

По данным ведомства, 52,1 тыс. человек уже завершили обучение, а 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, сохранили работу или нашли новую, пишет издание.

Право на бесплатное повышение квалификации или обучение новой профессии имеют те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию. Как правило, в эту категорию входят мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет.

Ранее сообщалось, что на образовательные программы для россиян от 50 лет регионам предлагается выделить 10,2 млрд рублей. С предложением внести соответствующие поправки в федеральные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы выступила Госдума РФ.