найти ×
   
  • USD +0.25
    64.02
  • EUR +0.22
    70.85
СохранитьСохранено0
×

-1015196

В Подмосковье участковый покончил с собой у опорного пункта полиции

Small f1a6d446e0
© yandex maps

© yandex maps

В подмосковном Электрогорске было обнаружено тело 26-летнего участкового инспектора.

Как сообщает «МК», младшего лейтенанта полиции нашли мертвым в его автомобиле Renault около 11:00.

По данным издания, незадолго до этого офицер заступил на службу, получил табельное оружие и поехал на своей машине к опорному пункту полиции. Однако в помещение он не стал заходить. Спустя пару часов его обнаружили без признаков жизни.

В качестве основного мотива самоубийства рассматривается ссора погибшего с подругой.

На службе в полиции он состоял чуть более года, а до этого окончил областной гуманитарный институт по специальности «преподаватель права», пишет газета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-3135619читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3135619читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

0218591читать позжечитаю позже