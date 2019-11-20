В Подмосковье участковый покончил с собой у опорного пункта полиции

В подмосковном Электрогорске было обнаружено тело 26-летнего участкового инспектора.

Как сообщает «МК», младшего лейтенанта полиции нашли мертвым в его автомобиле Renault около 11:00.

По данным издания, незадолго до этого офицер заступил на службу, получил табельное оружие и поехал на своей машине к опорному пункту полиции. Однако в помещение он не стал заходить. Спустя пару часов его обнаружили без признаков жизни.

В качестве основного мотива самоубийства рассматривается ссора погибшего с подругой.

На службе в полиции он состоял чуть более года, а до этого окончил областной гуманитарный институт по специальности «преподаватель права», пишет газета.