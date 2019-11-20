Эксперты ЭИСИ представили свежую подборку лучших региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал свежую подборку лучших региональных практик, направленных на развитие субъектов РФ и решение социально-экономических проблем.

В пятерке лучших практик оказались следующие проекты:

пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре в Калининградской области;

система выявления проблем в детских коллективах;

региональный конкурс управленцев «Лидеры Севера»;

референдум о повышении тарифов на отопление;

субсидии муниципалитетам для поддержки начинающих

предпринимателей.

Практика установки пункта вакцинации от гриппа в помещении торгово-развлекательного центра в Калининградской области является хорошим примером пропаганды трепетного отношения к своему здоровью, уверена политконсультант Алена Август.

«Именно профилактика играет главную роль в заботе о своем здоровье. Проект „Пункт вакцинации в ТРЦ“, действующий по принципу „мы идем к вам“ — один из инструментов „доставки“ новой моды точно по адресу — поставить прививку смогут жители в удобное время прямо в торговом центре», — пояснила эксперт.

Система тьюторства, внедряемая сейчас в Амурской области, направлена на эффективное решение проблем, возникающих в детских коллективах. В школы направляют специально подготовленных кураторов, которые тесно взаимодействуют с учениками, родителями, выявляют риски и работают над профилактикой и предупреждением конфликтных ситуаций. Губернатор региона Василий Орлов надеется, что такая практика поспособствует улучшению атмосферы в образовательных учреждениях.

Вовремя заметить проблему — буллинг, эмоциональный бойкот, растущую агрессию, и суметь подать „сигнал тревоги“ действительно важно. Практика тьюторства с привлечением специалистов извне, не подверженных давлению самой системы образования (а мы знаем, что до сих пор нередки случаи замалчивания и „невынесения сора из избы“ в ущерб интересам детей), несомненно, сможет стать действенным инструментом помощи детям в сложных ситуациях и предотвращения конфликтов с трагическим исходом, — прокомментировала Алена Август.

Конкурс управленцев «Лидеры Севера» проходил в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В конкурсе принимали участие более 1200 молодых управленцев. Победу в нем одержали 30 человек. Для каждого из них будут разработаны индивидуальные планы карьерного развития и определен наставник.

Практика проведения кадровых конкурсов позволяет привлечь к управлению регионом активных, амбициозных управленцев с релевантным опытом, что обеспечит приток новых идей и повысит качество принимаемых властью решений.

«Стереотипы, сформированные за долгие десятилетия, создали в массовом сознании образ Севера, который занимает огромную территорию страны, как аномально депрессивной зоны. Очевидно, что это не так. Этап освоения давно и успешно пройден, необходимы решения и программы по ускоренному развитию. Чибис очень активно включился в популяризацию Севера в качестве территории успешного будущего. Новый кадровый конкурс, уверен, станет только одним из этапов запущенной перезагрузки», — отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Проведение референдума о повышении тарифов на отопление в Калужской области — идея губернатора региона Анатолия Артамонова.

Инвестиционная программа МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Калуги предусматривала повышение тарифа на 10% в 2020 году и далее по несколько процентов в год. Артамонов данную идею не поддержал. Он предложил сначала объяснить людям, на какие цели пойдут эти средства, а потом провести референдум.

Хороший пример того, как власть стремится к открытому диалогу с обществом. Сейчас, в 2019 году, людей больше всего возмущает, когда их мнение не принимается в расчет и власть все решает за них, как будто она всегда лучше знает. На практике даже самые непростые решения можно воплотить в жизнь безболезненно и без роста социальной напряженности, если поговорить с людьми и все им объяснить, — заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По инициативе губернатора Омской области Александра Буркова было принято решение возобновить в регионе грантовую поддержку начинающих предпринимателей посредством предоставления субсидий муниципалитетам. Рассчитывать на поддержку смогут предприниматели, реализующие бизнес-проекты в приоритетных сферах деятельности, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, туристическая деятельность, бытовое обслуживание, социальное предпринимательство и так далее.

