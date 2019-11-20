Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории РФ

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в стране до 4,6%. Он подчеркнул, что это самый низкий показатель в истории современной России.

Еще Путин обратил внимание, что в России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на снижение темпов глобального роста, передает ТАСС.

«В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее — 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста», — констатировал Путин.



Ранее российский президент, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве, предположил, что вскоре в мире развернется масштабная гонка за обладание развитым искусственным интеллектом.

«Технологическая гонка, которая уже развернулась, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории цивилизации», — уверен Путин.

