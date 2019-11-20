найти ×
   
  • USD +0.25
    64.02
  • EUR +0.22
    70.85
СохранитьСохранено0
×

-704976

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории РФ

Small f632c44589

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в стране до 4,6%. Он подчеркнул, что это самый низкий показатель в истории современной России.

Еще Путин обратил внимание, что в России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на снижение темпов глобального роста, передает ТАСС.

«В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее — 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста», — констатировал Путин.

Ранее российский президент, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве, предположил, что вскоре в мире развернется масштабная гонка за обладание развитым искусственным интеллектом.

«Технологическая гонка, которая уже развернулась, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории цивилизации», — уверен Путин.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00165

В РФ ответили на обвинение Украины в пропаже унитазов с военных кораблей

Small f1a6d446e0

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко пожаловался, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

Кроме того, по его словам, два катера и буксир потеряли ход, сообщает «360».

Как рассказал телеканалу военный эксперт Виктор Баранец, на задержанных российскими пограничниками украинских кораблях изначально не было унитазов, что подтверждают фотографии и свидетельства моряков.

По его словам, российские следователи в присутствии украинских моряков провели опись имущества и зафиксировали все на фото и видео.

Заявление Воронченко эксперт назвал «лицемерный и коварной брехней», которая является частью «вонючей пропаганды».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна украинских ВМС, вторгшихся в территориальные воды РФ: бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу. Моряков задержали, а сами корабли отбуксировали в Керчь.

18 ноября 2019 года они были возвращены стороне. Их начали переправлять в Одессу, а прибытие судов ожидается 20−21 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский даже признался в суеверности, пообещав не бриться до возвращения из РФ трех украинских кораблей.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
15013557читать позжечитаю позже
Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
37096064читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12033942читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

-3135619читать позжечитаю позже