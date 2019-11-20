Москвич отсудил 140 тысяч рублей за проданного ему больного попугайчика

Мосгорсуд взыскал с торговца, продавшего жителю Москвы больного попугайчика, 140 тысяч рублей.

Эти деньги были присуждены истцу в качестве компенсации морального вреда и прочих расходов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, москвич приобрел птенца жако за 85 тысяч рублей. Перед подписанием договора купли-продажи попугайчика по инициативе покупателя накормили через шприц специальной питательной смесью, а домой к новому хозяину доставили в специальной клетке.

Вскоре у птенца началась рвота, а ночью он умер. По результатам вскрытия в ветеринарной клинике выяснилось, что жако задохнулся из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, у попугая были обнаружены сразу несколько заболеваний, включая кутикулит, гепатоз, почечную недостаточность и рахит, пишет агентство.

Районный суд удовлетворил иск покупателя, а Мосгорсуд впоследствии утвердил это решение.

Ранее сообщалось, что суд в Волгограде принял решение взыскать с Сочинского национального парка 146 тысяч рублей компенсации в пользу женщины, сломавшей ногу во время экскурсии.