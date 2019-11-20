Москвич отсудил 140 тысяч рублей за проданного ему больного попугайчика
- 20 ноября 2019, 15:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мосгорсуд взыскал с торговца, продавшего жителю Москвы больного попугайчика, 140 тысяч рублей.
Эти деньги были присуждены истцу в качестве компенсации морального вреда и прочих расходов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, москвич приобрел птенца жако за 85 тысяч рублей. Перед подписанием договора купли-продажи попугайчика по инициативе покупателя накормили через шприц специальной питательной смесью, а домой к новому хозяину доставили в специальной клетке.
Вскоре у птенца началась рвота, а ночью он умер. По результатам вскрытия в ветеринарной клинике выяснилось, что жако задохнулся из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, у попугая были обнаружены сразу несколько заболеваний, включая кутикулит, гепатоз, почечную недостаточность и рахит, пишет агентство.
Районный суд удовлетворил иск покупателя, а Мосгорсуд впоследствии утвердил это решение.
Ранее сообщалось, что суд в Волгограде принял решение взыскать с Сочинского национального парка 146 тысяч рублей компенсации в пользу женщины, сломавшей ногу во время экскурсии.
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