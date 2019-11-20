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От какой опасной инфекции могут спасти обычные супы

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда специалистов из Имперского колледжа Лондона опубликовала исследование, согласно которому супы могут быть полезны для здоровья. Нет, речь идет не о помощи во время простуды, а о серьезных заболеваниях, которые могут быть вызваны опасным паразитом Plasmodium falciparum.

Напомним, что Р. falciparum — это простейший паразит, который переносится самками комаров вида Anopheles. Для самих комаров эти паразиты безопасны, а вот у людей Р. falciparum могут вызвать малярию.

Оказывается, что некоторые овощные и мясные супы могут помешать распространению этого вирусного заболевания.

Это очень актуально. Вид малярии, которую переносят эти комары, называется тропической. Она является самой опасной и ежегодно уносит жизни более 400 тысяч человек, пояснили авторы исследования.

В рамках своей работы специалисты проанализировали около 56 разновидностей супов и вычислили рецепты, которые могут быть полезны для лечения лихорадки. Некоторые рецепты испокон веков считались «антилихорадочными».

Чтобы проверить их свойства, супы фильтровали и основные компоненты помещались в инкубатор на 72 часа вместе с различными культурами Plasmodium falciparum. Испытание прошли только пять бульонов, которые смогли затормозить развитие паразитов почти на 50%.

Но, так как ингредиентов было несколько, ученые пока не берутся сказать, какой компонент был самым эффективным в схватке с вирусом. Для этого специалистам понадобятся дополнительные исследования.

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