NASA попросило дополнительные места на «Союзе» для полетов на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено купить дополнительные места на российском корабле «Союз». Они необходимы американцам для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

«NASA намерено приобрести дополнительные места на „Союзе“, чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС», — цитирует ТАСС слова официального представителя американского космического агентства Гэри Джордана.

При этом российский Центр подготовки космонавтов уже разместил на своем сайте информацию о полетах «Союз МС-17» и «Союз МС-18», намеченных на осень 2020 и весну 2021 года. Экипажи этих кораблей будут полностью состоять из граждан России.

В пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили о предстоящем рассмотрении просьбы NASA о предоставлении мест на «Союзах». Со своей стороны Джордан не раскрыл информацию о количестве американских астронавтов, которым надо попасть на МКС, а также о числе миссий, поддержку которых должна осуществить российская сторона. «Переговоры между NASA и Роскосмосом все еще продолжаются», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вопрос доставки астронавтов США на МКС будет решен не раньше 2020 года. Россия надеется, что у Соединенных Штатов появятся собственные корабли, поскольку хочет увеличить число своих космонавтов на международной станции.