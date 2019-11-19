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Арендованный грузовик с морковью протаранил 13 машин в Волгограде

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Крупнотоннажная фура Scania на полном ходу врезалась в несколько легковых машин на перекрестке в Волгограде. В аварии пострадали два человека и 13 автомобилей.

ДТП произошло вечером 19 ноября на выезде с улицы Герцена на улицу Возрождения. По словам 30-летнего водителя, грузовик он взял в аренду. В фуре находилось несколько тонн моркови. У автомобиля отказали тормоза при приближении к светофору.

«Повреждены 13 машин. Оказана медицинская помощь двум пострадавшим», — заявили в пресс-службе областного управления МВД.

18 ноября в Забайкалье был арестован водитель самосвала, который оставил свой грузовик на мосту после поломки двигателя. По его вине погибли семь человек.

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