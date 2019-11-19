Нуждающийся в трансплантации почки челябинец попал в «Дом-2» ради операции

Воспитанник челябинского детдома Витжай Бутучел стал участником телепроекта «Дом-2», чтобы дождаться операции, которая должна пройти в Москве.

По его словам, операция будет бесплатная, однако на курс реабилитации потребуются деньги.

«К тому же, если будет найден донорский орган, мне нужно будет в течение трех часов оказаться в Москве, чтобы провести операцию», — пояснил он в беседе с URA.RU.

При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что операцию ему оплатил телеканал ТНТ.

Правда в том, что операция действительно необходима, поскольку у него уже начались проблемы с сердцем, рассказал Бутучел изданию.

Челябинец также намерен привлечь участников «Дома-2» к благотворительности, а в конце декабря планирует посетить детский дом № 2 в Челябинске и вручить его воспитанникам подарки.