Нуждающийся в трансплантации почки челябинец попал в «Дом-2» ради операции
- 19 ноября 2019, 19:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Воспитанник челябинского детдома Витжай Бутучел стал участником телепроекта «Дом-2», чтобы дождаться операции, которая должна пройти в Москве.
По его словам, операция будет бесплатная, однако на курс реабилитации потребуются деньги.
«К тому же, если будет найден донорский орган, мне нужно будет в течение трех часов оказаться в Москве, чтобы провести операцию», — пояснил он в беседе с URA.RU.
При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что операцию ему оплатил телеканал ТНТ.
Правда в том, что операция действительно необходима, поскольку у него уже начались проблемы с сердцем, рассказал Бутучел изданию.
Челябинец также намерен привлечь участников «Дома-2» к благотворительности, а в конце декабря планирует посетить детский дом № 2 в Челябинске и вручить его воспитанникам подарки.
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