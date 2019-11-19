Чем полезны кислоты омега-3

Американские ученые из Медицинского центра Интермаунтин опубликовали исследование, в котором еще раз доказали неоспоримую пользу кислоты омега-3. Эта добавка считается одной из самых популярных, и многие врачи назначают этот БАД свои пациентам для поддержания иммунитета.

Оказалось, что помимо крепкого иммунитета, кислоты омега-3 могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Равно как и витамин D, знающие доктора рекомендуют пить омега-3 постоянно. И в отличие витамина D, пить его можно самостоятельно в дозировке 1000−2000 мг. в день.

В ходе недавнего исследования ученые проверили различные гипотезы, связанные с омега-3. Специалисты рассматривали гипотезу о том, что этот БАД увеличивает риск рака простаты, но положительно влияет на сердце.

Чтобы это выяснить специалисты пригласили 87 добровольцев с диагностированным раком простаты и проанализировали их кровь на концентрацию двух распространенных омега-3-ПНЖК: докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот.

Для научности эксперимента в исследовании была контрольная группа, состоящая из 149 здоровых мужчин.

Исследование показало, что прием омеги никак не влиял на риск возникновения рака, — считают авторы работы.

В рамках второго этапа исследований ученые изучили данные 894 пациентов, прошедших коронарографию — тест, показывающий, как кровь течет по артериям сердца. Эта проверка показала, что пациенты, которые постоянно принимали омега-3 имели низкий риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.