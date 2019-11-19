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Чем полезны кислоты омега-3

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские ученые из Медицинского центра Интермаунтин опубликовали исследование, в котором еще раз доказали неоспоримую пользу кислоты омега-3. Эта добавка считается одной из самых популярных, и многие врачи назначают этот БАД свои пациентам для поддержания иммунитета.

Оказалось, что помимо крепкого иммунитета, кислоты омега-3 могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Равно как и витамин D, знающие доктора рекомендуют пить омега-3 постоянно. И в отличие витамина D, пить его можно самостоятельно в дозировке 1000−2000 мг. в день.

В ходе недавнего исследования ученые проверили различные гипотезы, связанные с омега-3. Специалисты рассматривали гипотезу о том, что этот БАД увеличивает риск рака простаты, но положительно влияет на сердце.

Чтобы это выяснить специалисты пригласили 87 добровольцев с диагностированным раком простаты и проанализировали их кровь на концентрацию двух распространенных омега-3-ПНЖК: докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот.

Для научности эксперимента в исследовании была контрольная группа, состоящая из 149 здоровых мужчин.

Исследование показало, что прием омеги никак не влиял на риск возникновения рака, считают авторы работы.

В рамках второго этапа исследований ученые изучили данные 894 пациентов, прошедших коронарографию — тест, показывающий, как кровь течет по артериям сердца. Эта проверка показала, что пациенты, которые постоянно принимали омега-3 имели низкий риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Видео: 10 глупых вопросов риэлтору

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YouTube-канал ЖИЗА приглашает на интервью людей разных профессий, чтобы задать им самые интересные, а временами и глупые вопросы о их ремесле. На этот раз в гости к авторам канала пришел директор московского офиса компании «Этажи» Евгений Затонский. В видеоролике вы узнаете, как можно стать риэтором, где этому учат, а также как быстро и без проблем найти себе квартиру.

Почему нормальные цены на квартиры только в 100 км от города?

«Тут все логично. Спрос рождает предложение. Если бы большое количество людей не хотело жить поближе к мегаполису, то и не было бы таких высоких цен. С другой стороны, так называемая новая Москва сделал огромный скачок вперед за последние годы. Там есть все необходимые блага и инфраструктура», — отвечает Евгений.


Как снять классную квартиру без соседей-алкашей?

«Если вы сами ищете себе квартиру, то придется потратить много времени и сил. Если и того и другого у вас нет, то вам лучше обратиться к риэлтору. Ни для кого не секрет, что средний период съема квартиры в Москве составляет 11−12 месяцев, то есть грамотный риэлтор уже знает эту квартиру, дом, некоторых жильцов. Таким образом он обладает достаточной информацией, чтобы донести ее до новых жильцов», — объясняет ситуацию Затонский.

Где учиться на риэлтора и что больше всего бесит в профессии?

«Учиться нужно, конечно же, в хорошей компании. И само собой, большим плюсом является наличие высшего образования. Риэлтор должен обладать хорошей коммуникацией, уметь работать с противоречивыми людьми и аналитические способности. 95% наших работников имеют высшее образование, но попадаются и уникумы. А в моей профессии меня ничего не бесит. Нужно просто быть ко всему готовым. если вы профи и наслаждаетесь своим делом, то вас ничего не будет раздражать. В любом случае с любой ситуацией нужно уметь работать», — объясняет директор московского офиса компании «Этажи».
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