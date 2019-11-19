МЧС сообщило о пожаре в бактериологической лаборатории под Курганом

Поздней ночью 18 ноября загорелась бактериологическая лаборатория в селе Шатрове Курганской области. По данным регионального главка МЧС, для тушения пожара площадью 150 квадратных метров привлекалось 10 машин.

«В 22:37 18.11.2019 в оперативную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании отдельно стоящей бактериологической лаборатории в селе Шатрово на улице Гагарина. Горела кровля на площади 150 квадратных метров», — сказано в сообщении спасателей.

В МЧС добавили, что эвакуация людей из здания не требовалась. При пожаре никто не пострадал.

Ликвидировали пламя около двух часов. О размерах ущерба и причинах пожара не сообщается.

По данным из открытых источников, в селе Шатрове на улице Гагарина в указанном строении находится Шатровская санитарно-эпидемиологическая станция.

Несколько дней назад в Подмосковье неизвестные сожгли 13 автомобилей видеофиксации дорожных нарушений. Возможно, пожар устроили мстители.