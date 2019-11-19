МЧС сообщило о пожаре в бактериологической лаборатории под Курганом
- 19 ноября 2019, 02:57
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Поздней ночью 18 ноября загорелась бактериологическая лаборатория в селе Шатрове Курганской области. По данным регионального главка МЧС, для тушения пожара площадью 150 квадратных метров привлекалось 10 машин.
«В 22:37
В МЧС добавили, что эвакуация людей из здания не требовалась. При пожаре никто не пострадал.
Ликвидировали пламя около двух часов. О размерах ущерба и причинах пожара не сообщается.
По данным из открытых источников, в селе Шатрове на улице Гагарина в указанном строении находится Шатровская санитарно-эпидемиологическая станция.
Несколько дней назад в Подмосковье неизвестные сожгли 13 автомобилей видеофиксации дорожных нарушений. Возможно, пожар устроили мстители.
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