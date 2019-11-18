Зампрокурора уволили в Дагестане за пьяное вождение

Заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана Садулла Казимов попался сотрудникам Госавтоинспекции в нетрезвом состоянии за рулем. Главный прокурор республики уволил подчиненного своим приказом от 18 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Казимов сегодня уволен приказом главного прокурора Дагестана Алексея Ежова», — цитирует агентство слова источника.

В приказе говорится, что Казимов уволен из надзорного ведомства «за нарушение присяги прокурора».

Ранее в этот же день появилась информация об увольнении с поста руководителя УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.