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Зампрокурора уволили в Дагестане за пьяное вождение

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© Википедия

© Википедия

Заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана Садулла Казимов попался сотрудникам Госавтоинспекции в нетрезвом состоянии за рулем. Главный прокурор республики уволил подчиненного своим приказом от 18 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Казимов сегодня уволен приказом главного прокурора Дагестана Алексея Ежова», — цитирует агентство слова источника.

В приказе говорится, что Казимов уволен из надзорного ведомства «за нарушение присяги прокурора».

Ранее в этот же день появилась информация об увольнении с поста руководителя УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

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