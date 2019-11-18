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Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО больного раком экс-следователя СКР

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© Андрей Васильев/ТАСС

© Андрей Васильев/ТАСС

Мосгорсуд не стал переводить под домашний арест обвиняемого в получении взятки в пять миллионов рублей бывшего следователя СКР, генерал-майора юстиции Сергея Дубинского.

Как сообщает РБК, он заявил, что появившееся у него за время пребывания в СИЗО онкологическое заболевание лишило его возможности самостоятельно ходить из-за начавшегося разрушения суставов.

Врачи подтвердили, что у Дубинского неизлечимый рак 4-й степени, а также прогрессирующий некроз тазобедренных суставов и глаукома обоих глаз.

Этот диагноз, по словам генерала, входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, пишет издание.

В свою очередь представитель следственной группы Игорь Мусин рассказал, что подследственный отказался признавать вину и сотрудничать со следствием, а на очной ставке угрожал свидетельнице.

Как сообщал «Ридус», 20 ноября 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении своих сотрудников, следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева, задержанных с поличным при получении взятки в размере 5 миллионов рублей.

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