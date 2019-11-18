Назначен новый начальник столичного управления ГИБДД

На должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы назначен полковник полиции Юрий Дроганов, до этого временно исполнявший обязанности главы ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Дроганов назначен на этот пост указом президента России Владимира Путина.

Прежний начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко был освобожден от должности указом президента 1 мая, хотя подал заявление об отставке 5 апреля.

Коваленко возглавлял столичное УГИБДД с марта 2015 года, а Дроганов был его заместителем.

Ранее имя экс-главы московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Впоследствии нарушитель скрылся.

Коваленко и еще несколько сотрудников столичного ГИБДД получили уведомления о неполном служебном соответствии.