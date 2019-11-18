Назначен новый начальник столичного управления ГИБДД
- 18 ноября 2019, 21:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы назначен полковник полиции Юрий Дроганов, до этого временно исполнявший обязанности главы ведомства.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Дроганов назначен на этот пост указом президента России Владимира Путина.
Прежний начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко был освобожден от должности указом президента 1 мая, хотя подал заявление об отставке 5 апреля.
Коваленко возглавлял столичное УГИБДД с марта 2015 года, а Дроганов был его заместителем.
Ранее имя экс-главы московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Впоследствии нарушитель скрылся.
Коваленко и еще несколько сотрудников столичного ГИБДД получили уведомления о неполном служебном соответствии.
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