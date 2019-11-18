найти ×
   
  • USD -0.13
    63.75
  • EUR +0.12
    70.53
СохранитьСохранено0
×

004205

Назначен новый начальник столичного управления ГИБДД

Small f1a6d446e0
© duma.mos.ru

© duma.mos.ru

На должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы назначен полковник полиции Юрий Дроганов, до этого временно исполнявший обязанности главы ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Дроганов назначен на этот пост указом президента России Владимира Путина.

Прежний начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко был освобожден от должности указом президента 1 мая, хотя подал заявление об отставке 5 апреля.

Коваленко возглавлял столичное УГИБДД с марта 2015 года, а Дроганов был его заместителем.

Ранее имя экс-главы московского ГИБДД упоминалось в контексте скандала вокруг аварии на Можайском шоссе столицы. Тогда дорожный инспектор отпустил с места происшествия виновника ДТП, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Впоследствии нарушитель скрылся.

Коваленко и еще несколько сотрудников столичного ГИБДД получили уведомления о неполном служебном соответствии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
-1135619читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже

главное


Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

213392459читать позжечитаю позже

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения20 августа

Как они это делают?

350200058читать позжечитаю позже