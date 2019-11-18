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Адвокат водителя из Мытищ назвал причины убийства пешехода

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скриншот

скриншот

Адвокат Роман Табаков, защищающий в суде жителя Мытищ Виктора Чубаку, нанесшего пешеходу смертельное ножевое ранение, объяснил причины произошедшего.

По словам защитника, 43-летний потерпевший был пьян и переходил дорогу в неположенном месте.

Кроме того, Табаков утверждает, что пешеход угрожал убийством 69-летнему водителю и ударил его по лицу, что зафиксировано на видеорегистраторе.

Наличие ножа в автомобиле адвокат объяснил тем, что этот предмет дала мужчине его жена, когда он поехал на рынок за капустой.

«И после того, как его ударили, он пытался вытащить из машины [нападавшего] и нанес ему удар — не смотря куда. И поехал дальше», — цитирует Табакова «360».

По мнению адвоката, его подзащитный не собирался убивать, а лишь пытался отпугнуть, пресечь направленные против него самого противоправные действия. Произошедшее в результате конфликта — роковая случайность, считает юрист.

Как сообщал «Ридус», 16 ноября в подмосковных Мытищах был задержан водитель автомобиля Volvo, который убил ударом ножа в шею пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Подозреваемым в совершении преступления оказался местный предприниматель 1951 года рождения.

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