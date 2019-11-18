Под Саранском памятник героям войны заделали сайдингом из-за нехватки денег
- 18 ноября 2019, 18:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В поселке Спасские Мурзы под Саранском обветшавший памятник павшим воинам обшили сайдингом.
В соцсетях такое решение местных властей вызвало негодование.
В свое оправдание глава администрации Луньгинско-Майданского сельского поселения Евгений Локотков объяснил в беседе с РЕН ТВ, что «это была не реставрация, а ремонт».
«Памятник пришел в негодность, он был поставлен в 1975 году. Я собственноручно постоянно ремонтировал его», — рассказал он телеканалу.
Локотков признался, что принял решение сделать ремонт в таком виде, посовещавшись с местными депутатами и жителями.
На материал и работы ушло 58 тысяч рублей, однако, по признанию главы администрации, он заплатил 10 тысяч рублей и еще должен.
По его словам, на полную реставрацию памятника требуется примерно 200 тысяч рублей, а сделать ее сможет только специалист, которых в селе нет. По данным Локоткова, в селе сейчас проживают около 60 человек, и таких средств у администрации нет.
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