Под Саранском памятник героям войны заделали сайдингом из-за нехватки денег

В поселке Спасские Мурзы под Саранском обветшавший памятник павшим воинам обшили сайдингом.

В соцсетях такое решение местных властей вызвало негодование.

В свое оправдание глава администрации Луньгинско-Майданского сельского поселения Евгений Локотков объяснил в беседе с РЕН ТВ, что «это была не реставрация, а ремонт».

«Памятник пришел в негодность, он был поставлен в 1975 году. Я собственноручно постоянно ремонтировал его», — рассказал он телеканалу.

Локотков признался, что принял решение сделать ремонт в таком виде, посовещавшись с местными депутатами и жителями.

На материал и работы ушло 58 тысяч рублей, однако, по признанию главы администрации, он заплатил 10 тысяч рублей и еще должен.

По его словам, на полную реставрацию памятника требуется примерно 200 тысяч рублей, а сделать ее сможет только специалист, которых в селе нет. По данным Локоткова, в селе сейчас проживают около 60 человек, и таких средств у администрации нет.