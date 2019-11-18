Журналистка «Интерфакса» пропала в Москве

В Москве уже вторые сутки ведутся поиски редактора агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, которая ушла из дома утром 17 ноября и с тех пор не выходит на связь.

«Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь», — подтвердил РИА Новости ее коллега Георгий Спиров.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на источник, мать девушки рассказала полиции, что Мария ушла в церковь в 9 утра, не взяв с собой ни денег, ни документов, ни телефона. По словам женщины, ее дочь посещает храм редко и обычно не проводит там много времени.