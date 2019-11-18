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Создан кардиостимулятор размером с почтовую марку

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© iStockphoto

© iStockphoto

Специалисты из Бристольского университета представили свою новую разработку — инновационный кардиостимулятор, который точно имитирует естественный ритм сердца.

Благодаря такой модели удается на 20% больше наполнять сердце кислородом. Пока что аппарат был испытан только на лабораторных мышах, но в скором времени ученые приступят к тестам на добровольцах.

Несмотря на то, что кардиостимуляторы давно появились на медицинском рынке, их эффективность не такая высокая, как работа настоящего сердца. Также не все устройства могут точно имитировать естественный ритм сердца.

Например, когда человек боится или бежит, его пульс учащается, при задержке дыхания ритм сердца замедляется. Исследователи из Бристольского университета решили изобрести аппарат, который сможет учитывать эти изменения и имитировать нормальную дыхательную синусовую аритмию.

Чтобы этого добиться ученые установили в аппарате специальные датчики, способные считывать с диафрагмы электрические сигналы, генерируемые при вдохе, и подавать нужные сигналы в левое предсердие.

Чтобы убедиться в точности и безопасности устройства его протестировали на мышах. Для эксперимента были выбраны грызуны с сердечной недостаточностью. Так, благодаря новому устройству, объем прокачиваемой сердцем крови на увеличился 20% по сравнению с традиционными моделями.

Помимо увеличения объема крови мы добились того, что сам аппарат получился довольно-таки миниатюрным. Его размеры примерно 2×1 сантиметр, рассказывают разработчики.

Конечно, перед испытаниями на людях, которые запланированы на ближайшие несколько лет, ученые должны доделать аппарат и адаптировать его для человеческого организма. Мини-датчик хотят поместить в стандартный кардиостимулятор, чтобы он фиксировал дыхание не через диафрагму, а с помощью электрического сопротивления грудной клетки.

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