Из-за эпидемии кори Германия ввела закон об обязательной вакцинации

В связи с распространением инфекционного вирусного заболевания корь власти Германии приняли закон, согласно которому теперь все граждане страны обязаны делать прививку. Все нарушители закона о вакцинации обязаны будут выплатить штраф в размере 2,5 тысяч евро (176 000 рублей).

Эксперты ВОЗ отмечают, что причиной эпидемии кори стало резкое снижение уровня вакцинации, особенно в маргинальных группах населения Европы.



Несколько лет назад ВОЗ поставила цель к 2020 году полностью ликвидировать это заболевание, но последние новости говорят о том, что выполнить эту задачу не удалось. Согласно данным, опубликованным в январе 2019 года, в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.



Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия.

В России ситуация обстоит лучше, так как большинство людей в нашей стране вакцинировано. Но случаи кори все равно регистрируются.

Согласно информации Роспотребнадзора, корью заболевают в основном не привитые люди, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства.

В особой зоне риска находятся маленькие дети, уточняют медики.

«Ридус» поинтересовался у члена Союза Педиатров России, педиатра, к. м.н., Ольги Луговской, насколько корь является опасным заболеванием:

Корь не приятна по двум причинам. Во-первых, она очень заразна. Заболевший человек распространяет вирус за 4 дня до и 4 дня после появления сыпи. Корь передается по воздуху на большие расстояния, а в закрытом помещении сохраняет активность в течение 2 часов. После контакта более 90% восприимчивых людей заболевает. Не стоит забывать, что корь опасна своими осложнениями, — рассказывает врач-педиатр.

Осложнения от заболевания могут распространятся почти на все органы нашего организма, в том числе на органы дыхания, пищеварительную и нервную систему, органы зрения, слуха и т. д.

По данным ВОЗ, после двукратной вакцинации в 12 месяцев и в 6 лет организм человека защищен от вируса кори на 95—98%, а иммунитета хватает почти на 25 лет.