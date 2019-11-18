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Столицу Южной Кореи полностью покроют солнечными панелями

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Twitter

© Twitter

Специалисты из Южной Кореи на последнем Всемирном экономическом форуме рассказали об еще одной амбициозной цели. Инженеры хотят поставить солнечные панели на крыши общественных зданий и жилых домов в Сеуле.

Если установить солнечные панели почти на все крыши города, это поможет снизить выбросы парниковых газов, а также привлечет еще больше туристов в столицу, считают ученые.

Напомним, что экономическая ситуация в Южной Кореи предполагает, что большая часть электричества генерируется за счет станций на ископаемом топливе и АЭС. Инженеры страны хотят не только повысить производительность, но и обезопась экологию с помощью солнечных батареи.

Если ученым удастся установить панели на большинство зданий столицы, то к 2040 году Южная Корея сможет получать 35% электричества из возобновляемых источников.

На сегодняшний день Южная Корея по шкале энергетического перехода занимает лишь 49-е место из 115.

Согласно новому проекту, в Сеуле уже в течение следующих 5−10 лет должны появиться солнечные панели на всех общественных зданиях, в том числе школах, поликлиниках, университетах. Также панели установят на 1 миллион многоквартирных жилых домов.

Также инженеры не обошли стороной и городскую инфраструктур. Так, уже через 3 месяца, в центре Сеула на площади Кванхвамун солнечные панели появятся здесь на фонарях, скамейках и даже урнах

Такие действия должны снизить выбросы углекислого газа на 0,5 млн тонн.

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