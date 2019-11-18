Столицу Южной Кореи полностью покроют солнечными панелями

Специалисты из Южной Кореи на последнем Всемирном экономическом форуме рассказали об еще одной амбициозной цели. Инженеры хотят поставить солнечные панели на крыши общественных зданий и жилых домов в Сеуле.

Если установить солнечные панели почти на все крыши города, это поможет снизить выбросы парниковых газов, а также привлечет еще больше туристов в столицу, считают ученые.

Напомним, что экономическая ситуация в Южной Кореи предполагает, что большая часть электричества генерируется за счет станций на ископаемом топливе и АЭС. Инженеры страны хотят не только повысить производительность, но и обезопась экологию с помощью солнечных батареи.

Если ученым удастся установить панели на большинство зданий столицы, то к 2040 году Южная Корея сможет получать 35% электричества из возобновляемых источников.

На сегодняшний день Южная Корея по шкале энергетического перехода занимает лишь 49-е место из 115.

Согласно новому проекту, в Сеуле уже в течение следующих 5−10 лет должны появиться солнечные панели на всех общественных зданиях, в том числе школах, поликлиниках, университетах. Также панели установят на 1 миллион многоквартирных жилых домов.

Также инженеры не обошли стороной и городскую инфраструктур. Так, уже через 3 месяца, в центре Сеула на площади Кванхвамун солнечные панели появятся здесь на фонарях, скамейках и даже урнах

Такие действия должны снизить выбросы углекислого газа на 0,5 млн тонн.