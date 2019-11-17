В Астрахани двое мужчин выпали с 4-го этажа вместе с ограждением балкона

С четвертого этажа пятиэтажного дома в Астрахани выпали вместе с ограждением балкона двое мужчин.

«Один из них госпитализирован в Александро-Мариинскую больницу, другой — в городскую клиническую больницу № 3», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел из-за того, что подвыпившие мужчины подрались на балконе.

«По всей видимости, ограждение балкона не выдержало, из-за чего они и упали», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», житель Саратовской области упал с 4-го этажа, пытаясь доказать работникам коммунальных служб, что его балкон находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию, где на следующий день он скончался.