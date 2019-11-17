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Массовая драка футболистов двух российских команд попала на видео

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скриншот

скриншот

После окончания матча 18-тура Олимп-ПФЛ группы «Юг» игроки астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили массовую драку.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее этот инцидент.

На кадрах видно, что в драке участвуют не только футболисты, находившиеся на поле, но и подключившиеся к ним запасные игроки. Стюарды и сотрудники клубов тщетно пытаются разнять дерущихся, а под конец на поле высыпают и болельщики.

«Когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — сказал в беседе со «Спорт-Экспрессом» главный тренер «Волгаря» Виталий Панов.

Как пишет издание, по ходу игры, проходившей довольно напряженно, главный арбитр Максим Матюнин успел показать по три желтых карточки игрокам обоих клубов. Причем футболисты «Волгаря» получили все три предупреждения в последние 10 минут встречи.

В итоге матч закончилась вничью со счетом 1:1.

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