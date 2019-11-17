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Компания из 8 молодых людей разбилась в ДТП в Бурятии, четверо погибли

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© YouTube

© YouTube

Четыре человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, авария произошла в ночь на 17 ноября.

В селе Телемба автомобиль Тoyota Wish съехал с проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 21-летний водитель, у которого не было права управления это машиной, поскольку она принадлежит его родственнику.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров, еще двое скончались в медучреждении», — приводит сообщение полиции ТАСС.

Уточняется, что погибшим было от 17 до 20 лет, а в больницы доставлены водитель, еще один 21-летний молодой человек и две девушки 17 и 20 лет.

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