Тренера футбольной команды уволили после победы со счетом 27:0
- 17 ноября 2019, 18:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тренер молодежной итальянской команды «Инвиктасауро» Массимилиано Риччини был уволен после разгромной победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0.
Президент «Инвиктасауро» Паоло Броджелли посчитал такой разгром проявлением неуважения к сопернику.
Он заявил в Twitter, что это противоречит ценностям молодежного футбола, и принес извинения клубу «Марина Кальчо».
Комментируя увольнение Риччини, президент клуба отметил, что тренеры должны не только тренировать молодых игроков, но и воспитывать их.
Войти через социальные сети: