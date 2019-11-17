Тренера футбольной команды уволили после победы со счетом 27:0

Тренер молодежной итальянской команды «Инвиктасауро» Массимилиано Риччини был уволен после разгромной победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0.

Президент «Инвиктасауро» Паоло Броджелли посчитал такой разгром проявлением неуважения к сопернику.

Он заявил в Twitter, что это противоречит ценностям молодежного футбола, и принес извинения клубу «Марина Кальчо».

Комментируя увольнение Риччини, президент клуба отметил, что тренеры должны не только тренировать молодых игроков, но и воспитывать их.