Более 25 человек задержаны на турнире по боевым искусствам в Москве

Проведение турнира по боевым искусствам на севере Москвы было пресечено сотрудниками центра противодействия экстремизму.

Участников соревнования проверяют на причастность к несанкционированной акции, состоявшейся в столице 27 июля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В итоге оперативники Центра «Э» и бойцы Росгвардии задержали более 25 человек. «В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе задержанных оказался Владислав Барабанов, проходивший по делу о массовых беспорядках 27 июля. Позже с него сняли все обвинения.

По данным МВД, в несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве, участвовали более 3,5 тысячи человек. Более одной тысячи участников были задержаны.



Ранее сообщалось, что участник протестной акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию, находясь под подпиской о невыезде.

В свою очередь Павел Новиков, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, признал свою вину.

