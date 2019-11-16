Маневры Су-35 над домами Владивостока попали на видео

Тревожные мысли о начавшейся войне вызвали у жителя Владивостока опасные маневры российского истребителя, предположительно, Су-35, над домами, расположенными на Хабаровской улице города.

Автор видео, размещенного в Instagram, предположил, что вряд ли можно считать геройством пикирование на низких высотах над жилыми домами.

«Это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания», — написал он.