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Маневры Су-35 над домами Владивостока попали на видео

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Тревожные мысли о начавшейся войне вызвали у жителя Владивостока опасные маневры российского истребителя, предположительно, Су-35, над домами, расположенными на Хабаровской улице города.

Автор видео, размещенного в Instagram, предположил, что вряд ли можно считать геройством пикирование на низких высотах над жилыми домами.

«Это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания», — написал он.

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