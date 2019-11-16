Росавиация разрешила Шереметьево открыть терминал для «Аэрофлота»

Уже в январе 2020 года в столичном аэропорту Шереметьево откроется новый терминал С1, предназначенный только для международных рейсов «Аэрофлота».

Росавиация дала на это свое разрешение.

Общая площадь терминала составит 127 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, в терминале разместятся 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

С1 будет обслуживать исключительно международные рейсы авиакомпании «Аэрофлота», лайнеры которой в настоящее время летают за рубеж из терминалов D, E и F.

Как отмечает «360», стоимость возведения терминала С1 составит почти 20 миллиардов рублей, а с его открытием пропускная способность Шереметьево повысится до 75 миллионов пассажиров в год.

Ранее «Ридус» писал о том, что третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, открытие которой не раз переносилось, была введена в эксплуатацию 19 сентября.