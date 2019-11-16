найти ×
   
  • USD -0.32
    63.89
  • EUR -0.27
    70.41
СохранитьСохранено0
×

2024079

Росавиация разрешила Шереметьево открыть терминал для «Аэрофлота»

Small f1a6d446e0
© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Уже в январе 2020 года в столичном аэропорту Шереметьево откроется новый терминал С1, предназначенный только для международных рейсов «Аэрофлота».

Росавиация дала на это свое разрешение.

Общая площадь терминала составит 127 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год, сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, в терминале разместятся 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

С1 будет обслуживать исключительно международные рейсы авиакомпании «Аэрофлота», лайнеры которой в настоящее время летают за рубеж из терминалов D, E и F.

Как отмечает «360», стоимость возведения терминала С1 составит почти 20 миллиардов рублей, а с его открытием пропускная способность Шереметьево повысится до 75 миллионов пассажиров в год.

Ранее «Ридус» писал о том, что третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево, открытие которой не раз переносилось, была введена в эксплуатацию 19 сентября.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
2135619читать позжечитаю позже

главное


Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения

Как они это делают?

350200058читать позжечитаю позже

Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети19 августа

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

5023338читать позжечитаю позже