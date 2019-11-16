Стало известно имя россиянина, раненного американским пограничником

При попытке пересечь границу Мексики и США огнестрельное ранение получил гражданин РФ Евгений Павлович Глущенко 1982 года рождения.

Как сообщили в генконсульстве России в американском Хьюстоне, в настоящее время мужчина находится в больнице города Гудиер, штат Аризона.

В сообщении дипмиссии в Twitter отмечается, что инцидент произошел вечером 14 ноября на границе США и Мексики в Аризоне. При пересечении границы был ранен гражданин РФ.

Дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему.

Как сообщает ФАН, ранее в погранслужбе США рассказали, что американский пограничник обратил внимание на мужчину, которого заподозрил в попытке незаконного пересечения границы и попытался арестовать его. Когда же тот оказал сопротивление, военнослужащий открыл огонь.

Состояние пострадавшего медики признали удовлетворительным, пишет издание.