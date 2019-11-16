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В Оренбурге автобус въехал в опору ЛЭП. Пострадали 10 человек

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

В результате ДТП с автобусом в Оренбурге пострадали 10 человек.

«Трое госпитализированы», — сообщил ТАСС представитель регионального УМВД.

Авария произошла днем на улице Максима Горького. Маршрутный автобус «ПАЗ» врезался в опору линии электропередачи, сказал собеседник агентства.

Как уточнили в региональном минздраве, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за того, что водитель автобуса отвлекся, управляя транспортным средством, пишет агентство.

В настоящее время проводится проверка.

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