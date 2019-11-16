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Назвавшийся имамом житель Татарстана женился на 13-летней школьнице

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© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

В Черемшанском районе Татарстана 29-летний Расул Салихов совершил обряд мусульманского бракосочетания «никах» с 13-летней школьницей, назвавшись для этого имамом.

В таком браке не предусматривается совместное проживание супругов и интимные отношения до достижения невестой 16-летнего возраста.

Когда же выяснилось, что жених не является имамом, мусульманский брак был признан недействительным, а против Салихова возбудили уголовное дело. Как сообщает Inkazan, его подозревают в сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16 лет.

Кроме того, уголовное дело завели и на мать школьницы, хотя она и отрицает факт вступления несовершеннолетней в половую связь.

По словам адвоката девочки Руслана Нагиева, несколько проведенных экспертиз не подтвердили наличия половых связей между Салиховым и 13-летней школьницей. «У мусульман даже за руку держаться запрещено, для этого и был сделан никах», — пояснил изданию Нагиев.

Однако эти аргументы оказались недостаточным и для российского закона, и для мусульманского.

В Духовном управлении мусульман Татарстана объяснили, что мусульманский брак может быть заключен только между лицами, достигшими совершеннолетия, а заключить его разрешается только аттестованного имаму. Салихов таковым не является.

Теперь Салихову грозит до четырех лет лишения свободы, а мать девочки проходит по делу как пособник. Ей также вменяют в вину ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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