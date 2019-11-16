Служащих ереванского аэропорта подозревают в краже украшений у россиянина

В ереванском аэропорту «Звартноц» у гражданина России украли золотые украшения примерно на 4 тысячи долларов.

Подозреваемые в преступлении трое сотрудников воздушной гавани были задержаны поздно вечером 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, прилетевший в Ереван из Москвы россиянин заметил, что из его багажа похищены золотые украшения.

«Нанесенный ущерб он оценил в 1,9 миллиона драмов (около 4 тысяч долларов)», — приводит сообщение РИА Новости.

Похищенное было изъято у задержанных работников аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Волгограда задержала девять человек, подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров местного аэропорта. По данным МВД, сумма награбленного превысила 500 тысяч рублей.