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Служащих ереванского аэропорта подозревают в краже украшений у россиянина

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Аэропорт Звартноц, Ереван © armlur.am / wikipedia.org

Аэропорт Звартноц, Ереван © armlur.am / wikipedia.org

В ереванском аэропорту «Звартноц» у гражданина России украли золотые украшения примерно на 4 тысячи долларов.

Подозреваемые в преступлении трое сотрудников воздушной гавани были задержаны поздно вечером 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, прилетевший в Ереван из Москвы россиянин заметил, что из его багажа похищены золотые украшения.

«Нанесенный ущерб он оценил в 1,9 миллиона драмов (около 4 тысяч долларов)», — приводит сообщение РИА Новости.

Похищенное было изъято у задержанных работников аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Волгограда задержала девять человек, подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров местного аэропорта. По данным МВД, сумма награбленного превысила 500 тысяч рублей.

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