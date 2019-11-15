Эколог в большом городе: чем занимаются ученые в Москве

Мы продолжаем нашу рубрику об интересных людях и их профессиях, и на этот раз «Ридус» пообщался с городским экологом Кириллом Антоновым. Встреча происходила в рамках лектория «Тактики и Практики», где ведущей выступила основательница проекта Даша Богачкина.

Для нас, как и для большинства зрителей, стало неожиданностью, что экологи могут вести постоянную работу в большом городе. Эколог Кирилл разрушил много мифов о своей профессии и рассказал, в чем заключается работа защитников природы в Москве.

Работу экологов часто романтизируют, представляя их борцами за сохранение природы. Кажется, что они работают в лесах или джунглях, собирают букашек и «чинят» растения. Но, оказывается, эколог — это вполне себе городская профессия.

Кирилл Антонов, например, работает в государственном унитарном предприятии ГУП «Мосводосток». Эколог рассказал, что с 2002 года появился законопроект о защите окружающей среды № 7, где прописаны основные нормативные акты, по которым работают все экологи.

То есть с этого времени профессия обрела какой-то осмысленный характер. И позже каждое предприятие, особенно это касалось государственных компаний, должно было включить в свой состав экологов, если они как-то относились к этой области.

У экологов самые широкие полномочия. Я прикреплен к эксплуатационному гидро-техническому району, который обслуживает северо-восток, север и немного восток Москвы. На нашем балансе находятся несколько очистных сооружений, а также 6 крупных рек, 33 декоративных пруда. На всех этих объектах я веду свою деятельность, — рассказал эколог.

Для многих зрителей было непонятно, в чем конкретно заключается работа экологов. Одни высказали предположение, что экологи собирают в прудах ил, другие считают, что они делают домики для уток.

Лектор рассказал, что у экологов тоже есть свои разделения: технологические и аналитические. Первые занимаются созданием нормативной базы, вторые — практической работой в полях.

В задачи городских экологов входит контроль всех прудов, лесов и других природных участков, которые находятся в их управлении.

Мы выезжаем на разные объекты и видим, что там требуется очистка. Или же в диспетчерскую поступает обращение, где граждане требуют провести уборку. Заявка может быть, например, о сбросе. Например, по реке Яуза плывет нефтяное пятно, нужно убрать, — пояснил Антонов.

После уборки экологи берут пробы воды, чтобы понять источник загрязнения. Это может быть как единичный выброс, например, водитель на трассе слил канистру с бензином в водосток, так и постоянные загрязнители.



К последним относятся заводы и различные предприятия, которые сливают отходы в реки. Эколог уточнил, что сливы отходов возможны, если у предприятия заключен контракт, и их выбросы не превышают допустимые значения.

Для тех, кто заинтересовался: строительством домиков для уток занимаются общественные организации по защите животных.

Как обстоят дела с раздельным сбором мусора в Москве?

На лекции мы поговорили и о насущном — раздельном сборе мусора. Эта проблема очень актуальна, ведь все больше людей задумывается об экологии, но проблема в том, что условий для сохранения природы не так уж и много.

Нас призывают сортировать мусор, выбирать био-мешки для походов в магазин, не покупать пластик… Но насколько эти старания оправданы?

Городской эколог признался, что перспективы программы раздельного сбора мусора будут выше, когда помимо него будет и правильная утилизация этого мусора. Пока что, по словам эколога, почти весь раздельный мусор привозят в итоге на одну свалку. Большими общими кучами все выгружается на одни и те же полигоны.

Но несмотря на медленный прогресс, Россия должна когда-нибудь прийти к экологичному образу жизни. Так, например, сделали в Японии.

Там утилизация мусора доходит до феерических масштабов. Любой пластик можно утрамбовать и утилизировать таким образом, чтобы использовать этот же мусор для строительства, например, островов. Так японцы и поступают. Вторичная переработка отходов там на уровне, мы пока до этого не доросли, — рассказал на встрече эколог.

Будет ли профессия эколога актуальна в будущем?

На встрече 26-летний эколог заявил, что уверен в актуальности своей профессии. Дело в том, что предприятий в больших городах становится все больше, поэтому нужно их как-то контролировать. Согласно последним данным, до 93% стоков в Москву-реку загрязнены.

К этому профессии нужно относится и как к хобби, в том числе. Ты должен сильно любить природу. Я думаю, что тут не место суровым математикам или технарям, тут место людям с большой любовью к окружающему миру.

Эколог считает, что те люди, которые с детства испытывали любовь к природе, могут смело идти в экологи. Несмотря на то, что профессия не очень денежная, по итогу вы будете видеть пользу, которую приносит ваш труд.

Все-таки сохранение нашей окружающей среды важно для будущих поколений. Всем хочется существовать в чистом мире, сохранить природу для потомков.