Путин припугнул Украину прекращением транзита газа

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина рискует остаться без доходов от транзита российского газа через свою территорию.

«Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство . Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал Путин на пресс-конференции в столице Бразилии, где находится в связи с саммитом лидеров БРИКС.

По его словам, украинская национальная компания «Нафтогаз» своими исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом». «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде . Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — отметил президент.

Владимир Путин также рассказал о 25%-ой скидке, которую Россия готова предоставить Украине в случае заключения соглашения о прямых поставках, а также раскритиковал риторику киевских политиков о том, что Украина может закупать газ у стран Евросоюза.

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку». Это нереально абсолютно, — цитирует его слова ФАН.

Как сообщал «Ридус», на той же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса, и политический кризис в этой стране напоминает ему трагические события в Ливии, а также сообщил журналистам о выполнении российскими военнослужащими всех основных задач, которые ставились перед ними перед началом операции в Сирии.