Почему в пожилом возрасте важно читать

Команда ученых из Американской академии неврологии опубликовала исследование, в котором рассказала о пользе чтения для пожилых людей. Исследование вышло после публикации информации Министерства образования США, в которой сказано, что около 32 миллионов взрослых в стране неграмотны.

Американские ученые решили провести масштабное исследование, в котором приняли участие 983 человека со средним возрастом 77 лет. Специалисты хотели выяснить, как регулярное чтение сказывается на здоровье человека.

Умение читать — это базовый навык, которым должен обладать каждый взрослый человек. Статистика показывает, что, увы, не все могут это делать. Чтение помогает не только получать знания, но и способствует постоянной работе мозга, — считают авторы работы.

Перед своим исследованием ученые проанализировали прошлые работы, в которых рассматривалась связь между чтением и сниженным риском развития деменции. Новое исследование показало, что регулярное чтение в целом положительно влияет на работу мозга.

Для своего эксперимента ученые пригласили добровольцев с низким уровнем образования или с полным его отсутствием. Как правило, это были люди, выросшие в сельской местности в Доминиканской Республике, где доступ к образованию был ограничен.

Перед началом эксперимента у участников спросили, обладают ли они навыками чтения или письма. Затем добровольцев разделили на две группы: 237 человек были неграмотными, а 746 человек — грамотными.

За время проведения эксперимента его участники несколько раз прошли медицинскую комиссию и тесты на интеллект и память.

Оказалось, что в группе неграмотных у 83 из 237 человек была деменция в начале исследования. Среди людей, которые были грамотными, деменцию обнаружили у 134 из 746 человек.

Показатели здоровья во многом коррелируются с умственными способностями. Чем выше было образование человека, чем больше он читал, тем ниже была вероятность возникновения деменции или других проблем, связанных с работой мозга, — говорится в исследовании.

Также исследование показало, что даже если человек с минимальным уровнем образования пытается развиваться, читает, пишет, то риск появления деменции снижается.