Российское экспертное сообщество не устает комментировать решение украинских властей о возбуждении уголовных дел против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Так, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что уголовные дела против Владимира Соловьева — это вопиющее неуважение прав работников СМИ.

По сути, на Украине журналистов за людей не считают. Но сейчас тамошние власти решили взяться и за российских журналистов — при том, что, по сути, таких полномочий у них нет. Проще говоря, руководство „Незалежной“ не решает проблемы в своем „дворе“, а пытается сместить повестку, уже не ограничиваясь пределами своей страны. Широко шагают… Как бы не порвались штаны, — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир в свою очередь заявил, что борьба с журналистами — обычное дело для украинских властей. Самой печальной страницей этой борьбы Шафир назвал убийство ярких публицистов Павла Шеремета и Олеся Бузины.



«То, что происходит на Украине со СМИ и журналистами, вызывает огромную озабоченность. И на фоне всего этого выдвигается обвинение в адрес Владимира Соловьева о покушении на территориальную целостность. Не абсурд ли это? Обосновано ли логически?» — сказал Шафир в интервью газете «Взгляд».



Возбуждение уголовных дел против Владимира Соловьева при новом президенте Украины Владимире Зеленском доказывает, что в сущности политика официального Киева пока не меняется. И это, на мой взгляд, крайне негативно характеризует Украину, — добавил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, против Соловьева возбуждено сразу два уголовных дела. Причиной послужили некие слова журналиста по поводу территориальной целостности Украины. При этом, как уже писал «Ридус», на официальном сайте СБУ информации о начале уголовного производства в отношении Владимира Соловьева пока нет. Также имя телеведущего не упоминается в официальном ответе Службы безопасности господину Гончаренко. Фотографию этого документа депутат выложил в социальные сети в качестве доказательства правдивости своего заявления.



Сам Владимир Соловьев ранее заявил, что ничего удивительного в действиях правоохранительных органов Украины он не видит.

«Должно быть, они хотят доказать всему миру, что они — наследники Бандеры и Шухевича. Ведь уголовные дела — это, по сути, преследование журналиста и еврея, который борется с проявлениями нацизма», — отметил Соловьев.

