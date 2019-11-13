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Двух россиян задержали в Хорватии по подозрению в ограблении

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© pixabay.com

© pixabay.com

В хорватском Сплите по подозрению в ограблении ювелирной лавки задержаны двое россиян.

Третьего мужчину, причастного к преступлению, разыскивает полиция, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Хорватии со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Кража произошла 4 ноября. Подозреваемых задержали в одном из частных домов Сплита.

«Российские граждане отказались от информирования консульского отдела посольства. В настоящее время им предоставлены адвокаты», — приводит РЕН ТВ сообщение диппредставительства.

В МВД Хорватии информировали о задержании двух 42-летних граждан. Личность третьего участника ограбления пока не установлена.

Известно, что грабители проникли в магазин, взломав металлическую дверь и разбив стекло. Сумма похищенных драгоценностей составила почти 1,6 миллиона кун (около 200 тысяч евро).

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