Вынесен приговор ростовскому врачу-наркологу

Врач-нарколог Николай Каклюгин был приговорен Пролетарским судом Ростова-на-Дону к четырем годам колонии общего режима за хранение наркотиков.

Как сообщил News.ru его адвокат Павел Пешиков, изначально Каклюгину вменялось покушение на сбыт наркотиков, что является особо тяжкой статьей.

По словам адвоката, поддержавший предъявленное обвинение прокурор просил для подсудимого 10 лет колонии строгого режима.

Пешиков признал, что смягчение наказания можно считать частично победой, хотя сторона защиты рассчитывала на полное оправдание. «Приговор будем обжаловать в областном суде», — цитирует его издание.

Николай Каклюгин был задержан в октябре 2018 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. При себе у него нашли 19,3 грамма синтетических наркотиков. По утверждению Каклюгина и его близких, наркотики ему подкинули, а дело носит заказной характер и является местью главы реабилитационного центра для наркозависимых Никиты Лушникова. Дело в том, что Каклюгин долгое время занимался разоблачением центра, называя его сектой.