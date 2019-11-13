Появились снимки транзита Меркурия по диску Солнца в 2019 году

В Сети появились снимки редкого астрономического явления, которое произошло в понедельник, 11 ноября. Напомним, что в тот день жители Москвы и других городов в центральной полосе России могли наблюдать за транзитом Меркурия по диску Солнца.

Это был последний видимый транзит, и в следующий раз Меркурий так близко подойдет к Солнцу лишь в 2032 году.

Многие астрономы-любители, а также профессионалы поделились своими снимками.

Также кадры транзита продемонстрировала Лаборатория NASA.

Астрономы пояснили, что за последние 100 лет наблюдений зафиксировано лишь 13 подобных транзитов. Последние четыре случая произошли в промежутке между 2010 и 2019 годами. Следующий транзит Меркурия случится только через 12 лет из-за особенностей орбит планет вокруг Солнца.

Такое астрономическое явление называется «прохождение», или «астрономический транзит», во время которого наблюдатель из определенной точки видит, как одно небесное тело проходит перед другим небесным телом, заслоняя его часть.



Известно, что на фоне солнечного диска могут проходить только две планеты Солнечной системы — Меркурий и Венера.

Вот так транзит Меркурия проходил 9 мая 2016 года.

Транзит Меркурия — довольно-таки редкое явление, однако пролет Венеры мимо Солнца происходит намного реже. Если Меркурий мы можем наблюдать примерно 13 раз в столетие, то Венеру только два раза.