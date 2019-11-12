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Рязанских школьников стали проверять на наркотики

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В Рязани началось тестирование учащихся школ на наркотики.

Как сообщает ГТРК «Ока», первыми участниками этой программы стали ученики школы № 22.

Их родители дали письменное согласие на проведение анализа. При этом, если школьнику уже исполнилось 15 лет, он имеет право самостоятельно принять решение.

Перед процедурой врач проводит беседу с ребятами.

Напомним, что о запуске повсеместного тестирования в Рязанской области школьников на наркотики объявил губернатор региона Николай Любимов. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил данную инициативу весьма положительно и выразил надежду, что опыт Рязанской области распространится в других регионах России.

Родители учащихся рязанской школы № 21 также поддержали эту инициативу.

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