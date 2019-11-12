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Эксперт объяснила, с чем связан рост доверия россиян губернаторам

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Рост уровня доверия россиян губернаторам регионов — это прежде всего результат кадровой политики федеральных властей, которая на сегодняшний день полностью отвечает запросам граждан. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» руководитель Лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицина.

«Рост достаточно взрывной. Если мы говорим о разнице между доверием и недоверием, то данное процентное соотношение увеличилось в целых два раза — с 14 до 28 процентных пунктов. Плюс мы видим градацию по регионам: в 76 регионах позитивные оценки превалируют над негативными. На мой взгляд, это показатель эффективности кадровой политики федеральных властей, а также продуктивности управленческого подхода и наличия грамотных руководителей на местах. Еще, разумеется, нужно упомянуть тезис о новом стиле управления, который обсуждался на недавнем семинаре администрации президента. Этот стиль подразумевает открытость, эмпатию, искренность, строгий контроль и реализацию конкретных управленческих решений», — рассказала эксперт.

Ранее «Ридус» писал, что чувство доверия губернаторам своих регионов испытывают 54% россиян. Для сравнения, летом 2018 года таковых было на 13% меньше — 41%.

Параллельно с ростом доверия губернаторам улучшилось и отношение к их деятельности. Если летом 2018 положительно работу глав регионов оценивали 41% россиян, то сейчас — уже 50%.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) занимается регулярным мониторингом лучших региональных практик. В частности, специалисты ЭИСИ составляют рейтинги лучших проектов регионального управления, инициированные главами субъектов РФ. Эти проекты призваны повышать качество жизни, развивать человеческий капитал, решать проблемы в социально-экономической сфере и укреплять эффективное взаимодействие власти с гражданами.

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