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ФОМ: россияне стали больше доверять губернаторам

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В России наблюдается рост количества граждан, испытывающих доверия к своим губернаторам. Если летом 2018 года главам регионов доверяли 41% россиян, то сегодня данный показатель равняется 54%. Об этом свидетельствуют данные очередного социологического исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Параллельно с ростом доверия губернаторам улучшилось и отношение к их деятельности. Если летом 2018 положительно работу глав регионов оценивали 41% россиян, то сейчас таковых уже 50%. Негативно деятельность губернаторов оценивают лишь 19%.

Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян, — приводит ТАСС сообщение фонда.

Социологи полагают, что рост доверия к губернаторам во многом обеспечен новой кадровой политикой президента Владимира Путина, когда непопулярных в народе глав регионов заменяют молодые политики с незапятнанной репутацией.

Всероссийский опрос ФОМ был проведен в сентябре-октябре 2019 года. В исследовании принимали участие 60,5 тысяч респондентов.

Ранее чиновники из администрации президента посоветовали российским губернаторам как можно скорее перенять новый стиль работы, который, по их словам, строится на трех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль.

«Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа „обещалкиных“, не работает „было-будет“, работает „было-стало-будет“. Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить», — цитируют «Ведомости» участника семинара АП для глав регионов.

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