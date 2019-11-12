Мини-датчик поможет не забыть ребенка или собаку в машине

Изобретатели из Университета Ватерлоо рассказали о своей новой разработке — датчике, который поможет спасти животных и детей, оставленных в транспорте. Система представляет собой сенсор на основе искусственного интеллекта, который контролирует пассажиров внутри автомобиля или любого другого транспорта.

Напомним, что ежегодно в США погибает около 50 детей, оставленных в запертой машине без присмотра. Кого-то намеренно оставляют в автомобиле, пока родители ходят по магазинам, других — просто забывают. Такая халатность может привести к мучительной смерти ребенка, напоминают медики.



Также очень часто в машинах оставляют животных. Чтобы справиться с этой проблемой, разработчики и создали небольшое устройство, которое будет напоминать об опасности.

Пока что названия у устройства нет, а представляет оно собой радар с технологией компьютерного зрения. Это небольшой датчик размером всего 3 сантиметра, который можно поместить на зеркало заднего вида или на крышу авто.

Датчик работает следующим образом: он излучает радиолокационные сигналы, которые отражаются от людей, животных и предметов в автомобиле. Собрав информацию, искусственный интеллект анализирует, сколько человек, детей и животных находится в транспорте.

Если ситуация меняется и, например, водитель исчезает из салона, а в автомобиле продолжает находиться ребенок или животное, система подает сигнал тревоги спустя несколько секунд.

Наше устройство также безопасно и конфиденциально. Оно не записывает голоса и не ведет съемку. В отличие от камер, оно не имеет слепых зон и может сканировать пространство даже сквозь сиденья, — рассказали разработчики.

Помимо людей в салоне система также может определить, верно ли установлено детское кресло в авто. В дальнейшем разработчики планируют развивать свою систему. Например, обучить датчик оценивать состояние водителя.

Если система почувствует, что водитель засыпает или уже долгое время управляет машиной без остановок, то выдаст предупреждающий сигнал.

Планируется, что датчик выйдет на рынок осенью 2020 года.